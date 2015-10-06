الخارجية السودانية : اتفاق مع واشنطن على خطوات للتطبيع الكامل

أبدى وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور تفاؤله بمستقبل علاقات بلاده مع الولايات المتحدة ، وقال إنه اتفق مع نظيره الأمريكي جون كيري على أن يمضي اتفاق خارطة الطريق وفق خطوات متفق عليها وصولاً للتطبيع الكامل لعلاقات البلدين.

ونقلت شبكة "الشروق" السودانية على موقعها الإلكتروني عن غندور القول إنه يُنظر إلى علاقات الخرطوم بواشنطن ما بين التفاؤل والتشاؤم ، وأضاف :"أنا دائماً أتفاءل".

وأشار إلى أن لقاءه مع وزير الخارجية الأمريكي "دار فيه نقاش مستفيض حول علاقات البلدين وكيفية العبور إلى علاقات طبيعية وأهمية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ، وكذلك رفع العقوبات الاقتصادية" .

وأوضح غندور أن اللقاء جاء متابعة للاجتماع الذي عُقد بالخرطوم مؤخراً مع الوفد الأمريكي برئاسة مبعوث الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

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