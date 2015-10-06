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مقتل 13 جنديا يمنيا وإماراتيا فى هجوم صاروخى للحوثيين بعدن

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مقتل 13 جنديا يمنيا وإماراتيا فى هجوم صاروخى للحوثيين بعدن مقتل 13 جنديا يمنيا وإماراتيا فى هجوم صاروخى للحوثيين بعدن

المتمردين في اليمن – أرشيفية

أكد قائد عسكرى يمنى لـ”بى بى سى” مقتل 13 جنديا يمنيا وإماراتيا وإصابة 9 آخرين فى هجمات صاروخية استهدفت مقر إقامة ومقراً للقوات الإماراتية فى مدينة عدن. وقال القائد العسكرى، إن القتلى هم جنود يمنيون وإماراتيون، فيما أكد أن القذائف الصاروخية أطلقها الحوثيون وقوات الحرس الجمهورى الموالية للرئيس المخلوع، على عبد الله صالح، من منطقة الوزاعية بمحافظة تعز التى سيطروا عليها قبل أيام.

ووجه القائد العسكرى انتقادات لقوات التحالف والرئيس هادى ونائبه بحّاح، حسبما نشر موقع “بى بى سى”، بسبب ما سماه تباطؤ تلك القيادات فى استعادة السيطرة على محافظة تعز وعدم تقديم الدعم العسكرى اللازم لما تعرف بـ”المقاومة الشعبية” فى تعز. وأضاف القائد العسكرى، أن ضعف الدعم مكن الحوثيين وحليفهم صالح من التقدم إلى نقاط يمكن منها مهاجمة عدن بقذائف صاروخية، محذراً من تكرار تلك الهجمات الصاروخية خلال الساعات القادمة، قائلاً: “إن مطار عدن الدولى وميناء عدن والقصر الرئاسى ومواقع قوات التحالف والجيش الوطنى فى مدينة عدن وضواحيها مهددة بالقصف طالما لم تُحرر محافظة تعز والمواقع الفاصلة بين محافظتى تعز ولحج من سيطرة الحوثيين”.

 

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