رئيس جامعة سوهاج عن نصر أكتوبر: يظل محل فخر للأجيال القادمة

وجه الدكتور نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج، رسالة تهنئة إلى القوات المسلحة والشعب المصرى والأمة العربية، بمناسبة الذكرى 42 لنصر أكتوبر المجيد.

وقال رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة بكل العاملين بها من أعضاء هئية التدريس والعاملين تتقدم بالتهئنة لقواتنا المسلحة التى أعادت تسطير تاريخ مصر الحديثة، والتى حققت البطولات الواحدة تلو الأخرى والتى سجلها التاريخ بأحرف من نور وقدم خلالها رجال القوات المسلحة البواسل الذين روت دمائهم الذكية أرض الفيروز وتحطيم أسطورة العدو الغاشم التى قيل وقتها أنها لا تقهر.

تهنئة لأبطال حرب أكتوبر الذين أنجزوا معركة العزة والكرامة المعركة التى أصبحت هى محل افتخار كل شباب مصر وستظل محل فخر الأجيال القادمة لما تحويه هذه المعركة من مجد بعزة الوطن وتاريخه وتحية لشهدائنا الأبرار من جيش أو شرطة تحية لكل مصرى ولجنودنا العلامة الفارقة فى الحروب الحديثة فى هذه المناسبة الطيبة.

حفظ الله مصر قائداً وشعبا وجيشا وشرطة وزاد من عزتها وكرامتها فى ظل قيادتها برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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