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إزالة 85 حالة تعد على الأراضى الزراعية فى حملة أمنية بسوهاج

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إزالة 85 حالة تعد على الأراضى الزراعية فى حملة أمنية بسوهاج إزالة 85 حالة تعد على الأراضى الزراعية فى حملة أمنية بسوهاج
أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج أن الوحدات المحلية لمراكز البلينا وطما وجهينة ودار السلام وساقلتة وسوهاج والمنشاة وطهطا قامت بالاشتراك مع مديرية الزراعة بسوهاج وشرطة المسطحات المائية بالمحافظة وبتأمين من قوات الأمن ومعدات الوحدات المحلية بعمل حملات مكبرة أسفرت عن تنفيذ إزالات 85 حالة تعدٍ على الاراضى الزراعية.

نجحت الحملة فى إزالة 19 حالة تعدى على الأراضى الزراعية ناحية مركز البلينا، وإزالة 11 حالة تعدى على الأراضى الزراعية ناحية مركز طما، وكذلك إزالة 18 حالة تعدى على الاراضى الزراعية ناحية مركز جهينة، وإزالة 5 حالات ناحية مركز دار السلام، وكذلك إزالة 3 حالات ناحية مركز ساقلتة، وإزالة 12 حالة ناحية مركز سوهاج، وإزالة 12 حالة ناحية مركز المنشاة، و5 حالات ناحية مركز طهطا.

وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة لظاهرة التعديات على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج وتكثيف الحملات بنواحى مراكز ومدن المحافظة للقضاء على تلك الظاهرة والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.

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مصر 365