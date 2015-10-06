حملة مرورية مكبرة بسوهاج لتأمين الاحتفالات بالذكرى الـ42 لانتصارات أكتوبر

شنت إدارة مرور سوهاج صباح اليوم، بإشراف اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، حملة مرورية مكبرة على قائدى السيارات المخالفة، خاصة بمداخل ومخارج المحافظة وكافة الدوائر، وذلك فى إطار الاستعدادات الأمنية لتأمين احتفالات المواطنين بانتصارات 6 أكتوبر.

صرح بذلك العميد أشرف مرسى مدير إدارة مرور سوهاج، وقال فى تصريح لليوم السابع، أن الإدارة رفعت من درجة الاستعداد للدرجة القصوى على كافة المحاور فى الشارع من أجل تحقيق السيولة المروية والحفاظ على الاستقرار الأمنى والتنسيق مع كافة الإدارة بالمديرية للحفاظ على الشكل العام فى احتفالات انتصارات السادس من أكتوبر الصباحية أو المسائية التى تتم اليوم.

ومن جانبه قال عبد المنعم العلكى وكيل إدارة مرور سوهاج، إننا نوجه عناية المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالقواعد المرورية بالشارع وعدم ركن سياراتهم "صف ثانى" بالإضافة إلى عدم ركنها أمام المناطق والمنشآت الحيوية وعدم استخدام آلة التنبيه داخل الكتل السكنية واستخدام الحزام أثناء القيادة وعدم استخدام الهاتف المحمول حفاظا على الأرواح .

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