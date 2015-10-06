أخبار عاجلة

أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

حملة مرورية مكبرة بسوهاج لتأمين الاحتفالات بالذكرى الـ42 لانتصارات أكتوبر

Google+ Print
حملة مرورية مكبرة بسوهاج لتأمين الاحتفالات بالذكرى الـ42 لانتصارات أكتوبر حملة مرورية مكبرة بسوهاج لتأمين الاحتفالات بالذكرى الـ42 لانتصارات أكتوبر
شنت إدارة مرور سوهاج صباح اليوم، بإشراف اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، حملة مرورية مكبرة على قائدى السيارات المخالفة، خاصة بمداخل ومخارج المحافظة وكافة الدوائر، وذلك فى إطار الاستعدادات الأمنية لتأمين احتفالات المواطنين بانتصارات 6 أكتوبر.

صرح بذلك العميد أشرف مرسى مدير إدارة مرور سوهاج، وقال فى تصريح لليوم السابع، أن الإدارة رفعت من درجة الاستعداد للدرجة القصوى على كافة المحاور فى الشارع من أجل تحقيق السيولة المروية والحفاظ على الاستقرار الأمنى والتنسيق مع كافة الإدارة بالمديرية للحفاظ على الشكل العام فى احتفالات انتصارات السادس من أكتوبر الصباحية أو المسائية التى تتم اليوم.

ومن جانبه قال عبد المنعم العلكى وكيل إدارة مرور سوهاج، إننا نوجه عناية المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالقواعد المرورية بالشارع وعدم ركن سياراتهم "صف ثانى" بالإضافة إلى عدم ركنها أمام المناطق والمنشآت الحيوية وعدم استخدام آلة التنبيه داخل الكتل السكنية واستخدام الحزام أثناء القيادة وعدم استخدام الهاتف المحمول حفاظا على الأرواح .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365