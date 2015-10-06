احتفالات بجنوب سيناء بالذكرى الـ42 لانتصارات أكتوبر

صرح اللواء عبد الفتاح حلمى المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى، لمحافظة جنوب سيناء، بأنه من المنتظر أن تشهد محافظة جنوب سيناء اعتبارا من يوم السادس من أكتوبر العديد من الأنشطة الهامة لهذه الذكرى العطرة، أبرزها قيام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بوضع إكليل من الزهور، على النصب التذكارى للجندى المجهول، يرافقه اللواء مجدى موسى مدير الأمن وممثل عن القوات المسلحة، بمدينة طور سيناء العاصمة، وبحضور لفيف من أبنائها الشرفاء شبابا وشيوخا وعواقل.

كما سيشهد أيضا ومرافقوه عرضا رياضيا وعسكريا باستاد طور سيناء الرياضى، ويقام بإحدى القرى السياحية بمدينة شرم الشيخ أمسية ثقافية وتراثية يشارك فيها أبناء المحافظة ابتهاجا بذكرى نصر أكتوبر العظيم.

كما يفتتح المحافظ العديد من المشروعات الجديدة، بمدن وقرى وتجمعات المحافظة، وخاصة الخدمية منها، وذلك على مدار فترة الاحتفالات بحرب أكتوبر المجيدة.

وأضاف حلمى أن كلمة المحافظ فى هذه المناسبة العظيمة، سوف تتضمن العديد من المفاجآت الجديدة الأخرى لصالح أبناء المحافظة الأوفياء.