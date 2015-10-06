ضبط شقيقين وسباك أثناء محاولتهم التنقيب عن الآثار بالإسكندرية

نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية فى ضبط عاطلين وسباك أثناء محاولتهم التنقيب عن الآثار.

تلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية بلاغاً من مأمور قسم شرطة مينا البصل، بوجود أعمال حفر وتنقيب عن الآثار بالعقار بحارة بن مطروح - منطقة كوم الشقافة.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم، وتم ضبط كل من محمد ح م 28 سنة عاطل، وشقيقه رضا ح 34 سنة عاطل، ومصطفى ث ز 27 سنة سباك، مقيمون بالعقار محل البلاغ وبحوزتهم أدوات الحفر "سلم – حبال – فأس"، وتبين وجود حفرة بمدخل العقار بعمق 15 متار تقريباً وقطرها حوالى 1 متر.

تم إخطار عمليات المحافظة وحى غرب، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة مينا البصل وجارى العرض على النيابة.

>