محافظ سوهاج يضع إكليل الزهور على النصب التذكارى فى ذكرى نصر أكتوبر

شارك اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج والعميد نبيل شحاتة المستشار العسكرى للمحافظة، والدكتور نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج واللواء أيمن الملاح حكمدار المديرية واللواء أشرف أبوالمكارم مدير إدارة الأمن الوطنى والعميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد منتصر عبدالمنعم رئيس فرع الأمن العام وككلاء الوزارة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية مراسم وضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء حرب أكتوبر المجيدة فى الذكرى الـــ 42 للانتصارات.

تم عمل عرض عسكرى وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى وبعض الأغانى الوطنية أمام ديوان عام المحافظة بهذه المناسبة.

من جانبه، أوضح الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج أن هناك أياما فى تاريخ الشعوب لا تنسى فهى علامة فارقة فكل شىء ونصر أكتوبر هو ملحمة تاريخية أعادة للأمة المصرية والعربية كرامتها وعزتها.

وتابع المحافظ: مهما طال بنا الزمن لن ننسى أبطال هذه الحرب والقصص البطولية التى حكيت عنهم، مشيرا إلى أن المحافظة نظمت اليوم أحتفالية بوضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى وسوف تستكملها بتحريك شعلة الاحتفال من ميدان الثقافة فى السابعة مساء مرورا بشارع الساحة ثم شارع السنترال وميدان الشبان المسلمين ثم إلى كوبرى أخميم إلى المسرح الرومانى لحضور الاحتفال الفنى الوطنى.

بدوره، أكد اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، فى تصريحات صحفية له اليوم، أن اليوم هو من أعظم أيام التاريخ والتى لن ينساها الجميع على المستوى المحلى أو العربى أو الدولى فحرب أكتوبر بها العديد من العبر للجميع للكبار والصغار والتى يجب أن نرددها ونحكيها للأبناء ليعلموا أنه بالتضحية والفداء ترقى الأمم.

وتابع: أننا الآن فى حرب تحرير جديدة هى تحرير الوطن من الإرهاب لاستكمال الاستحقاق الجديد من البناء والتنمية لرقى مصر عظيمة بكل ما فيها من ثروات.

أما الدكتور نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج فوجه رساله تهنئة إلى القوات المسلحة والشعب المصرى والأمة العربية بمناسبة الذكرى 42 لنصر أكتوبر المجيد قائلا: جامعة سوهاج بكافة العاملين بها من أعضاء هئية التدريس والعاملين تتقدم بالتهئنه لقواتنا المسلحة التى أعادت تسطير تاريخ مصر الحديثة والتى حققت البطولات الواحدة تلو الأخرى والتى سجلها التاريخ بأحرف من نور، وقدم خلالها رجال القوات المسلحة البواسل الذين روت دمائهم الذكية أرض الفيروز وتحطيم أسطورة العدو الغاشم التى قيل وقتها أنها لا تقهر.

كما يتم تكريم أسر الشهداء بحضور العقيد نبيل شحاتة، المستشار العسكرى للمحافظة، وكذلك تقديم بعض الفقرات الغنائية الوطنية.

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