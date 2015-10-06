ذعر بسبب انتشار التيفود بين عدد من أهالى أسيوط.. والصحة تنفى انتشار المرض

سادت حالة من الذعر بين أهالى قرية دشلوط فى محافظة أسيوط، بسبب انتشار أعراض مرض التيفود على عدد من أهالى القرية.

وقال الأهالى، إن عددًا من منازل القرية بها حالات مرضية، وأن كل أسرة يعانى بها شخص واثنان وأحيانا 7 و8 من نفس المرض ونفس الأعراض.

يأتى ذلك فيما قال الدكتور وحيد مصطفى، مسئول الرصد بالطب الوقائى بمديرية الصحة بأسيوط، إنه لا صحة على الإطلاق لما تردد عن انتشار مرض التيفود، نافيًا وجود أى حالات وفاة، أو إصابات.

وأكد مصطفى فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن 4 حالات وصلت لمستشفى ديروط، كانت تعانى من نزلات برد بسبب تقلبات الجو، وكانت الحالات تعانى من ارتفاع فى درجات الحرارة، وأخطرت المديرية وزارة الصحة، بأنه لا توجد على الإطلاق أية حالات تعانى من التيفود، مطالبًا بتوخى الحذر قبل نشر معلومات مغلوطة.



>