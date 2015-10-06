القبض على عاطل بحوزته حشيش فى الإسماعيلية

ألقت مباحث قسم أول الإسماعيلية القبض على عاطل بحوزته كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية بالإسماعيلية، يفيد بقيام المقدم أحمد الشناوى رئيس مباحث قسم أول ومعاونيه النقباء أمير الألفى وعادل فياض ومحمد إبراهيم معاونى المباحث، بالقبض على (م. ع. س) 27 سنة عاطل وبحوزته (10) قطع من جوهر الحشيش المخدر، وزنت حوالى 40 جراما، ومبلغ مالى "350 جنيها" وتليفون محمول .

اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة بيع والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه. وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

>