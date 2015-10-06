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محام يتهم 4 أشقاء بمحاولة قتله لاكتشافه فسادا فى شركتهم بالقليوبية

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محام يتهم 4 أشقاء بمحاولة قتله لاكتشافه فسادا فى شركتهم بالقليوبية محام يتهم 4 أشقاء بمحاولة قتله لاكتشافه فسادا فى شركتهم بالقليوبية
تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية كشف واقعة إطلاق النيران على محام وإصابته ونقله لمستشفى عين شمس التخصصى لتلقى العلاج.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز الخانكة بإصابة المدعو "أحمد.ص.أ" محام بطلق نار، وتم نقله لمستشفى عين شمس التخصصى.

وتبين للواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية أن المجنى عليه اتهم 4 أشقاء بارتكاب الواقعة وهم
>"خضر.أ.أ" 50 سنة مدير شركة ومقيم دائرة المركز، و"خالد.س.م" 47 سنة رئيس مجلس إدارة الشركة ومقيم ذات العنوان، و"محمد.س.م" 38 سنة عضو بمجلس إدارة الشركة ومقيم ذات العنوان، و"شريف.س.م" لا يعلم بياناته وعلل ذلك لوجود خلافات سابقة بينهما حيث إن المجنى عليه كان يعمل محامى الشركة، واكتشف فسادا ماليا داخل الشركة وقام بإبلاغ الجهات المختصة.

وبسؤال شقيق المجنى عليه المدعو "إسلام صبحى" 23 سنة حاصل على دبلوم صنايع ومقيم ذات الناحية أيد ذلك.

تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمين "عدا الرابع" وبمواجهتهم أنكروا ما نسب إليهم
>جار الاستعلام من مستشفى عين شمس التخصصى عن حالة المصاب وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وضبط المتهم الرابع.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 21154 جنح مركز الخانكة لسنة 2015م.. وجار العرض على النيابة للتحقيق.

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مصر 365