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ضبط خراط بحوزته بندقية آلية قبل شروعه فى الثأر من قاتل والده

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ضبط خراط بحوزته بندقية آلية قبل شروعه فى الثأر من قاتل والده ضبط خراط بحوزته بندقية آلية قبل شروعه فى الثأر من قاتل والده
تمكن ضباط مباحث مركز الزقازيق بالشرقية، اليوم، برئاسة اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، من ضبط خراط معادن قبل قيامه بالثأر من قاتل والده وشرائه بندقية آلية لقتله، وقام بكتابة اسم المتهم على البندقية، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف نيابة مركز الزقازيق.

تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارا من المقدم جاسر زايد مفتش مباحث مركز الزقازيق، يفيد حدوث مشاجرة بين كل من، "محمد ع ع" وشهرته أشرف باتعة 44 سنة عاطل ومقيم شنبارة الميمونة و"عماد خ ف" 35 سنة عاطل ومقيم الميمونة مركز منيا القمح، و" فتحى ع م" وشهرته فتحى الفلسطينى ومقيم الميمونة، وأسفرت المشاجرة عن قيام المتهمين الأول والثانى بإطلاق أعيرة نارية تجاه الطرف الثالث، مما أدى إلى إصابته التى أودت بحياته، وتم ضبط المتهم الثانى.

وتبين من تحريات المباحث التى باشرها الرائد أشرف ضيف رئيس مباحث مركز الزقازيق ومعاونيه النقيبين إسماعيل محروس وإسلام الدالى، برئاسة المقدم جاسر زايد، عن قيام نجل المجنى عليه ويدعى "محمد الفلسطينى" 37 سنة خراط معادن ومقيم شنبارة الميمونة مركز الزقازيق والسابق اتهامه فى عدد 4 قضايا سرقة سيارة وإيصال أمانة بشراء قطعة سلاح نارى عبارة عن بندقية آلية بغرض أخذ الثأر من المتهمين الأول والثانى لقتلهما والده .

وكشفت التحريات السرية لمباحث المركز، أنه يحتفظ بالسلاح بمنزله لحين أخذه بالثأر لوالده، تم ضبط المتهم والسلاح، وتبين أنه بندقية آلية وعدد 39 طلقة، وتحرر المحضر رقم 62409 لسنة 2015 جنايات مركز الزقازيق .

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