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أمن الإسكندرية يضبط عددا من الخارجين عن القانون وبحوزتهم مواد مخدرة

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أمن الإسكندرية يضبط عددا من الخارجين عن القانون وبحوزتهم مواد مخدرة أمن الإسكندرية يضبط عددا من الخارجين عن القانون وبحوزتهم مواد مخدرة
تمكن ضباط وحدة مباحث قسم الجمرك بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط كل من "على ف ع ج" 40 سنة عاطل بحوزته 9 قطع لمخدر الحشيش "تزن حوالى 60 جراما" و5 أقراص مخدرة - مبلغ 275 جنيهاً - هاتف محمول.

وبمواجهته أقر بحيازته للمخدر المضبوط والأقراص بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار والهاتف للاتصال بعملائه.

وتحرر المحضر جنايات القسم وجار العرض على النيابة، كما تم ضبط "أحمد ص م أ" 28 سنة عاطل بحوزته 60 قرصا مخدرا ومبلغ 90 جنيهاً.

وبمواجهته أقر بحيازته للأقراص المضبوطة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار، وتحرر المحضر جنايات القسم، وجار العرض على النيابة.

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