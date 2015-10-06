أمن الإسكندرية يضبط عددا من الخارجين عن القانون وبحوزتهم مواد مخدرة

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم الجمرك بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط كل من "على ف ع ج" 40 سنة عاطل بحوزته 9 قطع لمخدر الحشيش "تزن حوالى 60 جراما" و5 أقراص مخدرة - مبلغ 275 جنيهاً - هاتف محمول.

وبمواجهته أقر بحيازته للمخدر المضبوط والأقراص بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار والهاتف للاتصال بعملائه.

وتحرر المحضر جنايات القسم وجار العرض على النيابة، كما تم ضبط "أحمد ص م أ" 28 سنة عاطل بحوزته 60 قرصا مخدرا ومبلغ 90 جنيهاً.

وبمواجهته أقر بحيازته للأقراص المضبوطة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار، وتحرر المحضر جنايات القسم، وجار العرض على النيابة.