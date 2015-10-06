مقتل شخصين وإصابة 2 فى مشاجرة بين عائلتين بالشرقية بسبب خلافات الثأر

>تمكن ضباط مباحث مركز الزقازيق بإشراف اللواء عبد اللطيف الحناوى، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، اليوم، من ضبط 3 أشخاص من عائلة عبد الباقى بدائرة مركز الزقازيق على خلفية قتلهم شخصين وإصابة 4 من عائلة أبوزيد، أمس، للثأر منهم لقتل نجل عمهم، وتم ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة، وجارى عرض المتهمين على النيابة العامة.

بالتحريات تبين وقوع مشاجرة بين عائلتين طرف أول "محمد م س ع" 27 سنة عامل بالمقاولون العرب ومقيم عزبة أبوزيد "متوفى"، إثر إصابته بطلق نارى بالبطن والرقبة، و"أحمد ا ا أ" 35 سنة ميكانيكى مقيم ذات العنوان "متوفى" إثر إصابته بطلق نارى بالرقبة وإصابة "عصام ا ع أ" 57 سنة سائق مصاب بطلق نارى بالفخذ الأيسر و"محمد أ ع" 17 سنة طالب مصاب بطلق نارى بالذراع الأيسر، وطرف ثان "عبد الباقى ح ع " 25 سنة استورجى ومقيم عزبة أبوزيد و"محمود ع ع" 32 سنة فلاح و"أشرف م ع" 36 سنة ميكانيكى.

وتبين من التحقيقات التى باشرها الرائد أشرف ضيف ومعاونه النقيب إسماعيل محروس برئاسة المقدم جاسر زايد مفتش مباحث المركز، حدوث خلافات سابقة ومشاجرة منذ عامين بين عائلة زايد وعائلة عبد الباقى أسفرت عن مقتل أحد أفراد عائلة عبد الباقى ويدعى "عبد الله مسعود عبد الباقى" والمتهم فيها "عمر م م" محبوس حاليا، من عائلة أبوزيد وبسؤال والد المجنى عليه الأول اتهم الطرف الثانى من عائلة عبد الباقى بإطلاق أعيرة نارية على الطرف الأول أودت بحياة الأول والثانى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11841 إدارى مركز الزقازيق لسنة 2015.

وفور علم اللواء عبد اللطيف الحناوى، مدير البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، بالحادث أمر بسرعة ضبط المتهمين فتوجهت قوة مكبرة من مباحث مركز الزقازيق وتم ضبط المتهمين الثلاثة من الطرف الثانى وبحوزة المتهم الأول سلاح نارى عبارة عن بندقية آلية.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الحادث ثأرا لمقتل نجل عمهم "عبد الله مسعود عبد الباقى" وجارى التحفظ على المضبوطات للعرض على النيابة العامة.