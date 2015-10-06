مقتل ربة منزل خنقا على يد عاملين بالمنوفية

جريمة بشعة شهدتها مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك عندما تجرد فنى دعاية وإعلان وعامل من مشاعر الإنسانية، وقام بقتل ربة منزل وحرق شقتها، وذلك بسبب وجود علاقة عاطفية مع أحدهما والتزوج بأخر غيره، الأمر الذى أثار حفيظته وقام بقتلها خنقا بايشارب حتى فارقت الحياة، وقام بحرق الشقة بها وسرقة الحلى الذهبى، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية أخطارا من المقدم محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم شبين الكوم يفيد من نشوب حريق بمنزل ملك،أحمد ر ا 24 عاما ومقيم خلف بمدينة شبين الكوم خلف مستشفى عرفة، الامر الذى تسبب فى مصرع زوجته علا ع ع 20 عاما ربة منزل بحروق نارية من الدرجة الثالثة وتوفيت عقب وصولها إلى مستشفى الجامعة، بالانتقال الفورى والفحص وبسؤال والدتها وزوجها قررو عدم وجود شبهة جنائية، وأنها حال قيامها بإعداد الطعام حدث تسرب للغاز، مما أدى إلى الحريق، وبملاحظات فريق البحث تبين وجود شبهة جنائية.

على الفور قرر اللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم شبين الكوم والنقباء عمرو سعد الله، سامر شرف، معاونى مباحث القسم، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من علاء الدين.ا ف23عاما فنى دعاية وإعلان،عصام ر.م 32 عامل عامل.

وبمواجهتهما اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأكد الأول وجود علاقة عاطفية بينه وبين المجنى عليها، وانه حال قيامها بالزواج من غيره قام بالاتصال بالمجنى عليها وحدد موعد لمقابلتها مستغلا غياب زوجها الذى يذهب إلى عمله بمحافظة جنوب سيناء، وعندما صعد إلى شقتها وحال قيامه بطرق الباب قامت المجنى عليها بفتح الباب، وحال قيامها بمشاهدة شخص آخر معه قامت بالصراخ للاستغاثة بالجيران لإنقاذها منهم.

وعلى الفور قام الجانى بشد الايشارب الموجود فوق رأسها وقام بخنقها به حتى ففارقت الحياة، وقام هو الآخر بإشعال النيران بشقتها لإخفاء جريمتهم، وتم ضبطهم وبحوزتهما 3 "غوايش" ذهب، تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على المستشار محمد الشافعى رئيس النيابة قرر حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.