القبض على هارب من 12 حكما قضائيا فى أبوصوير بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث مركز أبوصوير، من القبض على عاطل هارب من 12 حكما قضائيا.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام الرائد عماد عبد الرؤوف رئيس مباحث أبوصوير ومعاونيه بالقبض على (ى. م. ع. ج) 25 سنة عاطل مطلوب التنفيذ عليه فى 12 حكما قضائيا، بلغ إجمالى مدة العقوبة فيهم الحبس لمدة 8 سنوات بتهم "تبديد، وإيصال أمانة".

تم التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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