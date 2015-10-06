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ضبط 3 من عناصر الإخوان بالإسكندرية فى قضايا تحريض على العنف

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ضبط 3 من عناصر الإخوان بالإسكندرية فى قضايا تحريض على العنف ضبط 3 من عناصر الإخوان بالإسكندرية فى قضايا تحريض على العنف
قام ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بمأمورية بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة للأمن المركزى، بالتنسيق مع فرع الأمن العام بدائرة قسم مينا البصل، استهدفت عددا من الأشخاص "ينتمون لتنظيم الإخوان الإرهابى".

أسفرت عن ضبط كل من على ع ع م 46 سنة مراقب صحى مقيم دائرة القسم، ونجله محمد على ع ع 16 سنة طالب مقيم دائرة القسم، ومحمود ا ج 21 سنة عامل مقيم دائرة القسم، مطلوب ضبطهم فى القضية إدارى قسم شرطة ثان الرمل "تظاهر وتحريض على العنف".

و جار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة.

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