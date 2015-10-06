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وفاة مريض بمستشفى الخانكة للصحة النفسية بعد إصابته بأزمة قلبية

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وفاة مريض بمستشفى الخانكة للصحة النفسية بعد إصابته بأزمة قلبية وفاة مريض بمستشفى الخانكة للصحة النفسية بعد إصابته بأزمة قلبية
توفى مريض بمستشفى الصحة النفسية بالخانكة، بعد اصابته بأزمة قلبية، وتم إخطار أقارب المتوفى وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة الخانكة، بوفاة المريض «السيد م» 55 عاما ومقيم بميت غمر دقهلية المودع بالدار بناءً على قرار نيابة جنوب الجيزه بتاريخ 21/1/2009م، فى القضية رقم 279 جنايات بولاق الدكرور لسنة 2007م «قتل» بعد إصابته بأزمة قلبية ولا توجد شبهه جنائية فى الوفاة.

تم إخطار أقارب المتوفى بمعرفة إدارة المستشفى، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1760 إدارى قسم الخانكة لسنة 2015م وجار العرض على النيابة.

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