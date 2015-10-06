«جوزيه» يصل القاهرة خلال ساعات للتفاوض على تدريب «الأهلي» ويشترط تعيين «أبوتريكه» مديراً للكرة

كشفت مصادر خاصة عن وصول البرتغالي مانويل جوزيه للقاهرة، خلال ساعات، وذلك فى اتفاق مسبق لتصوير أحد البرامج التلفزيونية.

وأضافت المصادر أن المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، تحدث مع مانويل جوزيه بشأن توليه مسئولية تدريب النادي الأهلي وأن البرتغالي استغرب من رفض أحمد سعيد نائب رئيس النادي توليه مسئولية تدريب الفريق.

وأضافت المصادر، إن جوزيه اشترط تعيين اللاعب محمد أبو تريكة في منصب مدير الكرة في النادي الأهلي.

يذكر أن مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود طاهر،أقال فتحي مبروك مدرب الفريق، ليتم تعيين عبد العزيز عبد الشافي “زيزو”، كمدير فني مؤقت للمارد الأحمر.