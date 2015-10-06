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نجاة نائب الرئيس اليمني من الإغتيال بعد استهداف مقر إقامته في عدن بصواريخ

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خالد بحاح نائب للرئيس

خالد بحاح

نجا نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء خالد بحاح، وأعضاء اليمنية، اليوم، من هجوم بقذائف صاروخية استهدفت فندق “القصر” مقر إقامتهم في عدن.

وبحسب “العربية نت”، وقعت 3 انفجارات ضخمة هزت مدينة عدن، تبين أنها نتاج سقوط 3 صواريخ أصاب إحداها فندق “القصر”، فيما أصاب الثاني مقر سكن القوات الإماراتية بمنزل الشيخ صالح بن فريد العولقي بالبريقة، وأصاب الثالث مقر الإدارة العسكرية الإماراتية بالقرب من مصنع بازرعة للحديد بالبريقة.

وسقط عدد من الضحايا من دون أن يتم التعرف على أعدادهم بعد، بينما أعلن الاستنفار الأمني في محيط الفندق.

وأفادت “العربية نت” بوقوع الانفجارات عند الساعة السادسة والنصف من صباح الثلاثاء، بتوقيت اليمن، فيما تصاعدت أعمدة الدخان الكثيفة في سماء عدن جراء الانفجارات.

أعمدة الدخان تتصاعد بعد استهداف الفندق

أعمدة الدخان تتصاعد بعد استهداف الفندق

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