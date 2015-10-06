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أول تعليق من نائب الرئيس اليمني على استهداف مقر إقامته بعدن

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خالد بحاح

خالد بحاح

أكد خالد بحاح نائب الرئيس اليمني رئيس ، عدم وقوع إصابات في الهجوم، وذلك في أول تعليق له بعد ساعات من تعرض مقر إقامته في “عدن” للقصف.

وأكد بحاح، في تدوينة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك”، سقوط صاروخين في حرم فندق “القصر”، وعدد من الصواريخ في أماكن متفرقة”، نقلاً عن موقع “اليمن برس”.
> وقال بحاح :” الحمدلله على سلامة الجميع .. سقوط صاروخين في حرم فندق القصر.. وعدد من الصواريخ في أماكن متفرقة”.

وقال بأن الهجوم، يضاف إلى مئات القذائف التي سقطت على الأبرياء في محافظة عدن والمحافظات الأخرى في حرب عبثيه يصر أبطالها استمرار عبثهم دون قراءة للتاريخ بأن الفكر الضال لا ينبت في أرض السعيدة.

وأضاف قائلا:” تزداد معنوياتنا بأن نعمل مع ووسط أهلنا حتى يعم السلام المنشود والدائم بإذن الله”، في تأكيد منه على أنه والحكومة سيستمرون في العمل من داخل اليمن.

خالد بحاح

 

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