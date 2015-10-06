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للرجل.. لو بتعانى من ضعف رغبتك الجنسية فتش عن التستسترون

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للرجل.. لو بتعانى من ضعف رغبتك الجنسية فتش عن التستسترون للرجل.. لو بتعانى من ضعف رغبتك الجنسية فتش عن التستسترون
أرسل قارئ يقول إنه يعانى من اضطراب فى نسبة هرمون الذكورة التستسترون، وذلك على الرغم من كونه لا يعانى من أى مشاكل مرضية بالغدد المنظمة لهذا الهرمون.

كما يعانى من ضعف شديد بالرغبة الجنسية وبعد استشارة الطبيب وصف له عدد من العلاجات المنظمة لنسب الهرمونات وبالفعل حدثت بعض التأثيرات الإيجابية، ولكنها كانت مؤقتة وغالبًا ما تختفى بمجرد التوقف عن العلاج، ويسأل عن أسباب تلك المشكلة وطرق التعامل معها؟

يجيب عن سؤاله الدكتور حامد عبد الله أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية والذكورة بطب قصر العينى، موضحًا أن هناك بعض الرجال يعانون من مشكلة محددة بالخلايا المنتجة للتستسترون وهى ضعف قدرتها على إنتاجه، ما يؤثر بالسلب على النسبة المفرزة من هذا الهرمون، وتقع تلك الخلايا داخل الخصيتين.

ويوضح حامد أن الاضطراب فى نسبة هرمون التستسترون خاصة نقص نسبته يؤثر بشكل مباشر على الرغبة الجنسية للرجل فهذا الهرمون هو المحرك الأساسى لتلك الرغبة لدى الجنسين الرجال والنساء.

أما أن علاج تلك الحالة فينصح حامد عبد الله بتناول هرمون التستسترون بصورة منتظمة، ولكن بنسب محددة بدقة من قبل الطبيب المعالج كما يفضل اختيار العلاج الذى يأخذ عن طريق الحقن، بدلاً من الأقراص التى يتم تناولها بالفم فالحقن تعطى مفعولاً أقوى وأسرع وأكثر استمرارًا.

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مصر 365