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هل يؤثر التواء العضو الذكرى على الأداء الجنسى للرجل

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هل يؤثر التواء العضو الذكرى على الأداء الجنسى للرجل هل يؤثر التواء العضو الذكرى على الأداء الجنسى للرجل
أرسل قارئ يقول إنه يعانى من التواء وتقوس فى نهاية القضيب، ويسأل عن أسباب هذا الالتواء وتأثير على القدرة الجنسية والأداء الجنسى، وطرق علاجه؟

يجيب عن أسئلته أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية والعقم بطب قصر العينى، الدكتور حامد عبد الله، موضحا أن هناك العديد من الأسباب التى تؤدى إلى التواء وتقوس العضو الذكرى، ومن أهمها العيوب الخلقية.

كما أن هناك عددا آخر من الأسباب يرجع للإصابة ببعض الأمراض التى تصيب الجسم الكهفى للقضيب، وتؤدى لتعرضه للانكماش من أحد الزوايا، وبالتالى يحدث الالتواء.. فى جميع الأحوال ينصح حامد عبد الله بضرورة إجراء بعض الفحوصات المهمة لتحديد السبب الرئيسى وراء هذا العرض، وأهمها أشعة الدوبلر على القضيب الذكرى.

ويوضح حامد أنه على الرغم من تعدد الأسباب المسئولة عن هذا العرض إلا أن تليفات الجسم الكهفى للقضيب تعد من أكثر الأسباب انتشارا وتسببا فى التوائه.. وعلاجها يتم بالتدخل الجراحى لاستئصال التليف واستعادة القضيب شكله وهيئته الطبيعية، وهى من الجراحات الآمنة والقليلة فى آثارها الجانبية السيئة، كما أن نسب نجاحها مرتفعة بدرجة كبيرة.

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مصر 365