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المنتخب يخوض أول مران بالإمارات استعداداً لوديتى السنغال وزامبيا

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المنتخب يخوض أول مران بالإمارات استعداداً لوديتى السنغال وزامبيا المنتخب يخوض أول مران بالإمارات استعداداً لوديتى السنغال وزامبيا

يخوض الأول بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر أول تدريباته بالإمارات استعداداً لوديتى السنغال وزامبيا المقرر لهما يومى 8 و11 أكتوبر الجارى فى إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

ووضع كوبر برنامجا تأهيليا عبارة عن فك العضلات وجلسات الاستشفاء لجميع اللاعبين بعد خوضهم أكثر من مباراة فى الفترة الأخيرة باستثناء الثنائى المهدى سليمان حارس سموحة، وعلى لطفى حارس إنبى، إلى جانب عقد جلسات ودية مع لاعبى الأهلى والزمالك ومطالبتهم بنسيان البطولة الكونفدرالية بعد خروج الفريقين من الدور قبل النهائى والتركيز مع المنتخب والتعلم من أخطاء الماضى.

كان كوبر قد اختار 26 لاعبا منهم 7 من الزمالك هم أحمد الشناوى وعلى جبر وعمر جابر وطارق حامد ومحمود عبد المنعم كهربا وباسم مرسى وأحمد حسن مكى و10 من الأهلى هم شريف إكرامى ورامى ربيعة وأحمد حجازى وسعد سمير وعمرو جمال ومؤمن زكريا ومحمد حمدى زكى وصبرى رحيل وباسم على وعبد الله السعيد، وحارس سموحة المهدى سليمان وعلى لطفى حارس إنبى، بالإضافة إلى 6 محترفين هم محمد صلاح «روما» ومحمد الننى «بازل» ومحمود تريزيجيه «أندرلخت» وأحمد حسن كوكا «سبورتنج براجا» ومحمد عبد الشافى «أهلى جدة» وعمرو وردة «بانتيليكوس».

 

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