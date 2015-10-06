المتحدث باسم «الكهرباء»: فاتورة منزلي 100جنيه وارتفاع الفواتير له تفسيرات مختلفة

قال محمد اليماني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء إن هناك فائض في الكهرباء وأيضا هناك احتياطي ولكن الكهرباء قد تنقطع ربع ساعة أو أقل وهو أمر وارد، نتيجة أعطال بسيطة يتم اكتشافها سريعًا وتتحرك فرق الصيانة لإصلاحها ، فشركات التوزيع الـ 9 لديها مواقع على الانترنت يمكن للمواطن التواصل معها.

وأضاف أن ارتفاع الفواتير له تفسيرات قد تختلف من مشترك لأخر ، فالصيف الحالي درجة الحرارة به ارتفعت إلى درجات غير مسبوقة ، وبالتالي الإستهلاك ازداد ، إلى جانب بداية رفع الدعم تدريجيا عن بعض الشرائح.

وأشار اليماني إلى أن الدولة مازالت تدعم الثلاث شرائح الأولى ، وهو ما أكد عليه رئيس الجمهورية ، فارتفاع الفاتورة قد يكون بسبب خطأ بشري ، وليس هناك ضمان بألا يكون هناك أخطاء ، فهناك عدادات تجاوز عمرها العمر الإفتراضي لها وتعمل بشكل جديد ، فليست المشكلة في العداد ، وفي نفس الوقت المواطن يمكنه فصح العداد في شركة الكهرباء التابع بها.

وشدد أن إستهلاك الكهرباء إزدادت وتحديدا خلال هذا الصيف، فالأقاليم دخلتها التكيفات بشكل كبير ، مشيرا إلى أننا مازلنا نعانى من خلل في أداء الأفراد ، لأنه جيش كشافين ، وبعضهم يضع قراءات من عنده ونكتشف الأمر ويحصل هذا الكشاف على جزاءه.

ونوه اليماني إلى أن الوزارة ستفتح قريبا مظاريف المناقصة على العدادات الذكية المسبوقة الدفع.

وعن عمل أفراد الكشافين قال اليماني أنت هناك نظام جديد لتحفيز الكشافين حتى يحصل محصل الكهرباء الذى يدخل البيوت على دخل أكبر من المقيم في المكاتب.

وأعلن اليماني أن شركات الكهرباء توفر لمبات “اللد” وهي سعرها مرتفع ولكن بإيصال الكهرباء يستطيع المواطن أن يحصل على 20 لمبة من الوزارة ، مشيرا إلى ضرورة تخفيف الأحمال و يستحسن تغيير السخان الكهرباء إلى غاز ، وألا تعمل التكيفيات بشكل متواصل ، ولكن في الضرورة فقط.

وكشف اليماني في نهاية الحقلة عن قيمة فاتورة الكهرباء التي يستهلكها قائلا : “فاتورة كهربتي 100 جنيه “ش

> من جانبه قال محصل كهرباء فى اتصال هاتفى أن الهيكلة بالوزارة خطأ ، لأنه هناك كشفاين فوق 45 سنة ينزلون الشارع ، وهناك موظفين أقل من 30 سنة في مكاتبهم.