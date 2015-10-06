مصرع طفل وعامل فى حادثى تصادم أثناء عبورهما الطريق بالبحيرة

لقى قبل قليل طفل مصرعه اصطدمت به سيارة أثناء عبور طريق دمنهور - المحمودية أمام قرية حسن خير مما أدى إلى وفاته.

تلقى اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة دمنهور بحادث تصادم بطريق دمنهور - المحمودية (فردى) أمام قرية حسن خير دائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء عبور الطفل "مصطفى محمد محمد عطية" 10 سنوات، ومقيم قرية زرقون دائرة المركز، للطريق المشار إليه اصطدمت به السيارة رقم 2846 ب ع ج "أجرة ميكروباص" قيادة "ناصر عبد الشافى أحمد الصغير" سائق ومقيم فيشا مركز المحمودية مما أدى إلى وفاته.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور العام، وتحرر المحضر 25037/2015 جنح المركز.

كما لقى قبل قليل عامل مصرعه اصطدمت به سيارة أثناء عبور الطريق الصحراوى اتجاه الإسكندرية الكيلو 132 دائرة مركز شرطة وادى النطرون.

بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء عبور، السيد صابر محمد السيد، عامل زراعى ومقيم شطورة – طهطا سوهاج للطريق المشار إليه اصطدمت به السيارة رقم 842 ر ص ر"ملاكى" قيادة "أحمد أنور أحمد محمود" محاسب ومقيم حلوان القاهرة مما أدى إلى وفاته، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى وادى النطرون العام، وتحرر المحضر 5637/2015 جنح المركز.