إحباط تهريب 2000 لتر سولار و15 أسطوانة بوتاجاز فى حملة تموينية بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، قبل قليل، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

أسفرت تلك الحملة عن ضبط صاحبة محطة وقود سيارات كائنه بقرية صلاح الدين مركز بدر لقيامها بتجميع كمية ( 2000 ) لتر سولار لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وتحرر المحضر 10302/2015 جنح مركز بدر.

كما تم ضبط بائع أسطوانات غاز متجول ومقيم أبو المطامير لقيامها بتجميع عدد ( 15 ) أسطوانة بوتاجاز لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وتحرر المحضر 13639/2015 جنح مركز أبوالمطامير.