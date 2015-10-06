أخبار عاجلة

أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إحباط تهريب 2000 لتر سولار و15 أسطوانة بوتاجاز فى حملة تموينية بالبحيرة

Google+ Print
إحباط تهريب 2000 لتر سولار و15 أسطوانة بوتاجاز فى حملة تموينية بالبحيرة إحباط تهريب 2000 لتر سولار و15 أسطوانة بوتاجاز فى حملة تموينية بالبحيرة
شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، قبل قليل، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

أسفرت تلك الحملة عن ضبط صاحبة محطة وقود سيارات كائنه بقرية صلاح الدين مركز بدر لقيامها بتجميع كمية ( 2000 ) لتر سولار لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وتحرر المحضر 10302/2015 جنح مركز بدر.

كما تم ضبط بائع أسطوانات غاز متجول ومقيم أبو المطامير لقيامها بتجميع عدد ( 15 ) أسطوانة بوتاجاز لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وتحرر المحضر 13639/2015 جنح مركز أبوالمطامير.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365