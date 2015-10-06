إزالة 1024 حالة تعد وضبط 21 قضية تموينية متنوعة فى حملة أمنية بالبحيرة

تمكنت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء عزيز إدوارد، نائب مديرأمن البحيرة، وبإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة، من ضبط 21 قضية تموين متنوعة.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها نائب مدير أمن البحيرة، حيث أسفرت الحملة فى مجال المرافق العامة تم إزالة (1024) رفع إشغالات ثابتة ومتحركة، فى مجال القضايا التموينية تم ضبط 21 قضية متنوعة بيانها كالتالى 5 قضايـا غش تجارى، 6 قضايا عرض لحوم سلع مجهولة المصدر، و4 قضايا بيع بأزيد من السعر المقرر، و6 قضايا عـدم الإعـلان عـن الأسـعار.

وفى مجال المسطحات المائية 49 قضية تلوث، حرق قش أرز، 8 قضايا إلقاء مخلفات بالطريق، 42 قضية ثروة زراعية، تجارة أسمدة ومبيدات بدون تصريح، فيما تحررت محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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