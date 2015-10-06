بالصور..انتشار الدعايا بشوارع الإسكندرية..ومواطنون:الانتخابات أصبحت لافتات

انتشرت بالإسكندرية لافتات المرشحين فى الانتخابات البرلمانية القادمة، لتغزو شوارع وميادين الاسكندرية،ويصاحبها ارتفاع معاناة الشعب فى تراكم القمامة ومياة الصرف الصحى، وازدحام المرور.

أحمد السيد محمود، من دائرة محرم بك، قال لليوم السابع أن الشوارع قد امتلأت بلافتات المرشحين، متسائلا ما الذى سيقدمه هؤلاء لرفع المعاناة عنهم، قائلا: "لا أعرف أحدا من أصحاب تلك اللافتات ولا أعرف ما الذى سيقدمه هذا المرشح لكى يستطيع أن يصوت له فى الانتخابات".

وأضاف: "إن الانتخابات أصبحت فقط لافتات قماشية تعلق فى كل موسم انتخابات ثم تختفى ولا نرى النائب الذى أطلق وعودا فى الهواء".

أما سعاد محمد ربة منزل من نفس الدائرة أكدت أنها لا تعرف أيا من هؤلاء المرشحين وأنها تعقد آمالا كبرى على البرلمان القادم فى حل مشاكل المواطن المصرى الكادح فى السيطرة على أسعار السلع التى ترتفع باستمرار فى تحسين نوعية الخدمات خاصة بالشارع الذى يعانى من إهمال القمامة وتراكم المياه.

فى حين أعرب راضى جاد، شاب من دائرة العطارين عن أمله فى أن يقدم البرلمان القادم حلا لمشكلة بطالة الشباب.

وطالب سليمان ناجى من دائرة الرمل، النواب فى البرلمان القادم بالاهتمام بالمواطن الكادح وسن التشريعات والقوانين التى من شأنها أن ترفع عنه المعاناة، أهمها زيادة مخصصات وزارتى الصحة والتعليم والاهتمام بالبنية التحتية المتهالكة بالإسكندرية.



>