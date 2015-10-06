أخبار عاجلة

أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور..انتشار الدعايا بشوارع الإسكندرية..ومواطنون:الانتخابات أصبحت لافتات

Google+ Print
انتشرت بالإسكندرية لافتات المرشحين فى الانتخابات البرلمانية القادمة، لتغزو شوارع وميادين الاسكندرية،ويصاحبها ارتفاع معاناة الشعب فى تراكم القمامة ومياة الصرف الصحى، وازدحام المرور.

أحمد السيد محمود، من دائرة محرم بك، قال لليوم السابع أن الشوارع قد امتلأت بلافتات المرشحين، متسائلا ما الذى سيقدمه هؤلاء لرفع المعاناة عنهم، قائلا: "لا أعرف أحدا من أصحاب تلك اللافتات ولا أعرف ما الذى سيقدمه هذا المرشح لكى يستطيع أن يصوت له فى الانتخابات".

وأضاف: "إن الانتخابات أصبحت فقط لافتات قماشية تعلق فى كل موسم انتخابات ثم تختفى ولا نرى النائب الذى أطلق وعودا فى الهواء".

أما سعاد محمد ربة منزل من نفس الدائرة أكدت أنها لا تعرف أيا من هؤلاء المرشحين وأنها تعقد آمالا كبرى على البرلمان القادم فى حل مشاكل المواطن المصرى الكادح فى السيطرة على السلع التى ترتفع باستمرار فى تحسين نوعية الخدمات خاصة بالشارع الذى يعانى من إهمال القمامة وتراكم المياه.

فى حين أعرب راضى جاد، شاب من دائرة العطارين عن أمله فى أن يقدم البرلمان القادم حلا لمشكلة بطالة الشباب.

وطالب سليمان ناجى من دائرة الرمل، النواب فى البرلمان القادم بالاهتمام بالمواطن الكادح وسن التشريعات والقوانين التى من شأنها أن ترفع عنه المعاناة، أهمها زيادة مخصصات وزارتى الصحة والتعليم والاهتمام بالبنية التحتية المتهالكة بالإسكندرية.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار الفاكهة تواصل الإرتفاع.. و«جنون الطماطم» يصيب باقي الخضروات

أسعار الفاكهة تواصل الإرتفاع.. و«جنون الطماطم» يصيب باقي الخضروات

نائب يستنكر زيادة أسعار أكياس الدم بالمستشفيات الخاصة

نائب يستنكر زيادة أسعار أكياس الدم بالمستشفيات الخاصة

حملة خليها تعفن تفشل في خفض أسعار الأسماك وارتفاع جنوني غير مسبوق في الأسعار .. تعرف عليها

حملة خليها تعفن تفشل في خفض أسعار الأسماك وارتفاع جنوني غير مسبوق في الأسعار .. تعرف عليها