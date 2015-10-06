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أمين حزب المؤتمر ببنى سويف: مناصرو المرشحين يمزقون لافتات المنافسين

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أمين حزب المؤتمر ببنى سويف: مناصرو المرشحين يمزقون لافتات المنافسين أمين حزب المؤتمر ببنى سويف: مناصرو المرشحين يمزقون لافتات المنافسين
أكد الدكتور جمال عبد المطلب أمين حزب المؤتمر ومرشحه الفردى عن دائرة بندر ومركز بنى سويف أن مناصرى بعض المرشحين يمزقون لافتات المنافسين، كنوع من المجاملة لمرشحيهم واختيار أماكن قد تبدو مناسبة لدعايتهم خاصة فى الميادين والشوارع الرئيسية بمدن المحافظة، مشيرا إلى حدوث ذلك دون علم من المرشحين أنفسهم.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"ليوم السابع"، أن مثل هذه السلوكيات مرفوضة ويجب على كل مرشح أن يعلى من قيمة المنافسة البناءة بوضع دعايته المختلفة والسماح لبقية المرشحين بمجاورته دون تقييد أو مزايدة أو إلحاق ضرر بلافتات أو ملصقات الآخرين.

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