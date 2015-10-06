محافظ سوهاج يضع اليوم إكليل زهور على النصب التذكارى فى ذكرى انتصارات أكتوبر

تحتفل اليوم الثلاثاء محافظة سوهاج تحت رعاية الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، حيث يقوم المحافظ بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري أمام الديوان العام بحضور قيادات المحافظة التنفيذية والأمنية.

كما سيتم تحريك شعلة الاحتفال من ميدان الثقافة فى السابعة مساء مرورا بشارع الساحة ثم شارع السنترال وميدان الشبان المسلمين ثم إلى كوبرى أخميم إلى المسرح الرومانى لحضور الاحتفال الفنى الوطنى.

كما يتم تكريم أسر الشهداء بحضور العقيد نبيل شحاته، المستشار العسكرى للمحافظة، وكذلك تقديم بعض الفقرات الغنائية الوطنية.

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