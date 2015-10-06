مركز إعلام رفح والأوقاف يحتفلان بذكرى انتصارات أكتوبر

ينظم مركز إعلام رفح التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة إعلامية حول الاستفادة من روح أكتوبر فى الحفاظ على الممتلكات العامة للدولة بالتعاون مع إدارة أوقاف رفح، بعد غد الخميس.

وقال عبد الفتاح الإمام مدير مركز إعلام رفح النموذجى، أنه سيحاضر فى الندوة الشيخ جمال أحمد عبد المجيد الشهاوى مدير الأوقاف برفح، وذلك بمسجد الصفا برفح.

أضاف ان مدير الأوقاف سيتناول فى الندوة كيفية تحقيق النصر والتخطيط الجيد ومشاركة المجتمع فى الحفاظ على مقدرات الوطن والممتلكات العامة التى هى ملك للجميع.

>