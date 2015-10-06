أمين حزب حماة الوطن بالمنيا: خذوا من انتصارات أكتوبر درسا للعطاء والتضحية

قال المهندس سعيد أبو الليل أمين حزب حماة الوطن بقنا ومرشح دائرة بندر المنيا رمز التاج إن ذكرى انتصارات أكتوبر تعيدنا إلى التلاحم والتكاتف من أجل الوطن وتؤكد أنه بالتعاون فقط سوف تنهض البلاد.

وأوضح أبو الليل خلال لقائه بأهالى دائرته فى المؤتمر الجماهيرى الذى عقده بشارع سوق الخضار بمدينة المنيا، أن الانتخابات البرلمانية هى عرس جديد يجب أن يتزين به كل مكان فى مصر لأنه نقطة حقيقة للرد على كل المشككين فى مسيرة التقدم التى تخطوها البلاد مطالبا الجميع أن يخرج يوم التصويت للإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم ومن يرون فيه الاختيار الجيد من أجل المرحلة المقبلة.

وأضاف أبوالليل أنه حث جميع مرشحى الحزب على مستوى المحافظة بالتواصل الدائم مع المواطنين ورصد المشكلات والعمل على إيجاد حلول لها.