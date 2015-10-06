"تموين سوهاج" تضبط طن بنزين قبل بيعها فى السوق السوداء

قال شمس الدين محمد يوسف، وكيل وزارة التموين بسوهاج، إن المديرية تمكنت من ضبط طن بنزين فى إحدى المحطات بمركز المراغة قبل بيعها فى السوق السوداء، وتم التحفظ على الكميات وإحالة صاحب المحطة إلى النيابة المختصة.

وأضاف وكيل وزارة التموين، أنه تم أيضا تحرير 30 محضرا لأصحاب المخابز على مستوى مراكز المحافظة عبارة عن نقص وزن ومواصفات وعدم الإعلان عن التشغيل وتمت إحالة المحاضر إلى النيابة المختصة.

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