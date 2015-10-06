«الخارجية»: مصر تشجع الأطراف الليبية على استكمال الاتفاق السياسي بأسرع ما يمكن

صرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكري يأمل في أن يستكمل المشاركون في الحوار الليبي بالصخيرات آخر خطوات الاتفاق السياسي بأسرع ما يمكن عبر التوقيع النهائي على الاتفاق وتشكيل حكومة وحدة وطنية خلال الأيام القادمة، تتويجاً لجهد كبير بذله المجتمع الدولي والوفود الليبية المنخرطة في الحوار على مدار العام الماضي بأكمله.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية على أهمية أن تعلى الأطراف الليبية المصلحة العليا للبلاد للخروج من هذا المأزق الذي تعانى منه ليبيا، وذلك عبر التنفيذ الفوري لنص الاتفاق السياسي، من أجل الشروع في بناء بلدهم وتوفير ظروف الحياة الكريمة لكل الليبيين، بدلاً من استنزاف الموارد والطاقات في صراعات لا طائل منها ولن تعود بالنفع على أي طرف ليبي.