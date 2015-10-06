إصابة 10 أشخاص في مشاجرة بالمنيا

أُصيب 10 أشخاص من عائلة واحدة، بعد مشاجرة بين أهالي قرية بمركز سمالوط بالمنيا، إثر مشاجرة بين طالبين بالمرحلة الإعدادية.

وتلقي اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفي، مدير المباحث الجنائية بالمنيا، بنشوب مشاجرات بين شباب قرية “كوم الراهب” التابعة لدائرة المركز، واتخاذ المشاجرات شكلا طائفيًا، تمت خلاله مهاجمة منزل مملوك لمواطن وإلحاق تلفيات مادية به، ووجود إصابات.

وتمكنت قوات أمن المنيا، من السيطرة المشاجرة بعد إصابة نحو عشرة مصابين، والتعدي علي منزل ريفي، علي خلفية مشاجرة بين طالبين في المرحلة الإعدادية بمدرسة قرية “كوم الراهب”، امتدت تداعياتها لشباب القرية حتى تدخلت قوات مكافحة الشغب وتطويق القرية.

و بتوجيه فرقة من قوات مكافحة الشغب، رفقة مأمورية من وحدة مباحث مركز سمالوط، تبين نشوب مشاجرة بي طالبين بالمدرسة الإعدادية بالقرية، أحدهما يدعي أحمد.م.م، و الأخر يدعي أمجد.ع .ذ، وكلاهما بالصف الثاني الاعدادي.

و أشارت التحريات الأولية لمباحث مركز سمالوط، أن مشاجرات نشبت بين شباب بالقرية علي خلفية تداول الطلبة تفاصيل مشاجرة طالبي الإعدادي، وأصيب بعض الأهالي في تلك المشاجرات.

وقال عدد من شهود العيان إن بعض الشباب الغاضبين هاجموا منزل يدعي ” عماد .ذ. ك” والحقوا به تلفيات، قبل توافد قوات الأمن علي القرية و السيطرة علي الأحداث، و ساهم التحرك الأمني السريع في محدودية الأحداث ومنع تفاقمها.

تحرر محضر بالواقعة، وتم نشر قوات أمنية في مداخل ومخارج القرية لمنع تجدد المصادمات.