حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه فى الطالبية

أمرت نيابة العمرانية بحبس تشكيل عصابى مكون من 4 عاطلين لاتهامهم بسرقة المواطنين بالإكراه وتهديدهم الضحايا بالأسلحة للاستيلاء على متعلقاتهم، واعترف المتهمون بارتكابهم عدة جرائم سرقة بالإكراه وضبط بحوزتهم بعض المسروقات.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الطالبية تفيد بتكوين "هشام.ج" و"محمود.م" و"محمد س" و"محمد ع" عاطلين تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بالإكراه.

>فأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة وتم تشكيل فريق بحث وإعداد عدة أكمنة، أسفرت عن ضبط المتهمين أثناء شروعهم فى سرقة موظف وضبط بحوزتهم أسلحة نارية، بالإضافة إلى 5 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة لتهديد المجنى عليهم كما أن الهواتف التى بحوزتهم من حصيلة السرقة، فحرر محضر بالواقعة وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.