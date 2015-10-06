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"مرور القاهرة" يضبط 6 آلاف مخالفة مرورية متنوعة أعلى محاور القاهرة الكبرى

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"مرور القاهرة" يضبط 6 آلاف مخالفة مرورية متنوعة أعلى محاور القاهرة الكبرى "مرور القاهرة" يضبط 6 آلاف مخالفة مرورية متنوعة أعلى محاور القاهرة الكبرى
شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء الدجوى مدير الإدارة حملة أمنية على كل المحاور، والطرق الرئيسية بشوارع العاصمة لضبط الخارجين على القانون.

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير 6520 مخالفات مرورية متنوعة، منها 20 سيارة تسير عكس الاتجاه، و120 تسير بلوحات مطموسة و250 حالة انتظار فى الممنوع، و32 حالة تعمد تعطيل حركة المرور، و133 حالة وضع ملصقات ومعلقات، و30 سيارة تسير بدون لوحات، و112 حالة قيادة بدون ترخيص، و140 حالة تكبيل بالكلابش للانتظار فى الممنوع.

كما تم ضبط 45 سيارة نقل للسير فى غير الأوقات والأماكن المصرح بها، و40 دراجة نارية بدون لوحات، و220 مخالفة متنوعة، و32 توك توك، و29 حالة مخالفة للتعريفة وتقطيع مسافات، و35 حالة تجاوز سرعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل المخالفين.

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مصر 365