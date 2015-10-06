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مصدر بـ"التعليم": منح 11 ألفا و82 مدرسة إجازة خلال الانتخابات البرلمانية

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مصدر بـ"التعليم": منح 11 ألفا و82 مدرسة إجازة خلال الانتخابات البرلمانية مصدر بـ"التعليم": منح 11 ألفا و82 مدرسة إجازة خلال الانتخابات البرلمانية
كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة ستمنح طلاب 11 ألفا و82 مدرسة تم تخصيصها كمقار للانتخابات البرلمانية إجازة الأيام المخصصة للانتخابات البرلمانية، وذلك من إجمالى 52 ألف مدرسة.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه حتى الآن تم الاستقرار على منح طلاب تلك المدارس إجازة فقط مع التزام باقى طلاب المدارس بالذهاب إلى مدارسهم بشكل مستمر، إلا إذا قرر مجلس الوزراء خلاف ذلك وأعلن عن منح جميع المدارس إجازة خلال الأيام المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية خلالها.

وأوضح المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، أنه مديرو المدارس سيشاركون واثنان من العمال فى عملية الانتخابات البرلمانية فى الـ"11 ألفا و82 مدرسة"، للقيام بالأعمال الإدارية الخاصة بالانتخابات، إضافة إلى الحفاظ على أثاثات المدارس.


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