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"الصحة":انتهاء تحليل الـ DNA الخاص بأهالى"مفقودى منى" خلال أسبوع

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"الصحة":انتهاء تحليل الـ DNA الخاص بأهالى"مفقودى منى" خلال أسبوع "الصحة":انتهاء تحليل الـ DNA الخاص بأهالى"مفقودى منى" خلال أسبوع
أكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، أن الطب الشرعى سينتهى من تحليل عينات الـ DNA الخاصة بذوى المفقودين فى حادث مشعر منى بالمملكة العربية خلال موسم الحج بعد أسبوع من بدء إجراءات تحليل العينات، ليتم إرسالها إلى وزارة الصحة السعودية لفحصها ومطابقتها بالعينات المسحوبة من جثامين المفقودين.

وقال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن عمليات سحب العينات من ذوى المفقودين مستمرة فى 3 مستشفيات، مشيرا إلى أنه سيتم بذل جهود جبارة لإنهاء مشكلة التعرف على الجثث فى القريب العاجل لطمأنة المصريين على المفقودين.

كان وزير الصحة والسكان قد تسلم، خلال زيارته السعودية، للاطمئنان على صحة المصابين المصريين فى حادث "منى"، من نظيره السعودى صور المتوفين والمصابين وبياناتهم، وذلك فى إطار إجراءات تسهيل التعرف على المصابين والمتوفين من قبل ذويهم.


>-"الصحة": استقبال 48 أسرة من أهالى المفقودين بحادث "منى" لسحب عينة DNA
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