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الأرصاد: طقس اليوم معتدل الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

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الأرصاد: طقس اليوم معتدل الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة الأرصاد: طقس اليوم معتدل الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحرى والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:


>فى

القاهرة

الصغرى 22 والعظمى 29، و

الإسكندرية

الصغرى 23 والعظمى 27، وفى

أسوان

الصغرى 26 والعظمى 37.

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