الأرصاد: طقس اليوم معتدل الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة

الإسكندرية

أسوان

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- الأرصاد: طقس اليوم معتدل الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحرى والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.>فىالصغرى 22 والعظمى 29، والصغرى 23 والعظمى 27، وفىالصغرى 26 والعظمى 37.