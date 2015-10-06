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أنور قرقاش: الهجوم على الفندق الذي يقيم فيه خالد بحاح إصرار على تدمير اليمن

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أنور قرقاش: الهجوم على الفندق الذي يقيم فيه خالد بحاح إصرار على تدمير اليمن أنور قرقاش: الهجوم على الفندق الذي يقيم فيه خالد بحاح إصرار على تدمير اليمن

قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في سلسلة من التغريدات على حسابه في تويتر أن الهجوم على فندق القصر الذي يقيم فيه رئيس الوزراء اليمني خالد بحاح دليل آخر لمن يحتاج إلى دليل أن الحوثيين و المخلوع مصرين على تدمير اليمن.

وأضاف أن الواقع على الأرض يشير إلى انهم يخوضون معركة خاسرة و ان دورهم تم اختزاله بالتراجع على الارض ومحاولة الأضرار عبر الألغام والكمائن و الصواريخ.

وتابع: "استهداف فندق القصر، مقر اليمنية، محاولة يائسة اخرى في جهل وتجاهل واضح لما يحصل على الارض، ولعل نهوض عدن أغاض قوى الفساد والظلام."

"التضحيات التي تم تقديمها من اجل استقرار اليمن و الخليج عظيمة، وقوى التمرد و الفساد واهمة ان هي شككت في قوة الالتزام السياسي و الوطني وعزمه."

"الحكومة اليمنية تُمارس العمل والبناء من عدن، ولم تعد حكومة منفى كما ارادت قوى التمرد والفساد، ومساحة التمرد تتقلص، حقيقة لن يغيرها عمل غادر."

وذكر معاليه أن اشاعات قنوات ايران واعلامها من الميادين والمنار والسفير متوقع، ولكن اين موقع روسيا اليوم من أزمة اليمن؟ وهل سيطر عليها اعوان ايران تحريريا؟

وقال أن "انتصارات مأرب والمندب تحكم الطوق، والهجوم على القصر اليوم يزيدنا إصرارا على تدمير قوى التمرد و الفساد، سنستمر في مسعانا حتى النصر، وهو قريب."

واختتم تغريداته بقوله أن: "حكم التاريخ قاس على صالح والحوثيين، رئيس سابق فسد وأفسد وحقد ودمَّر، وجماعة تحولت إلى أداة عميلة ضد العرب، اجتمع التمرد والفساد ضد اليمن."
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