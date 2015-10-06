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خفر السواحل الأمريكى يرجح غرق سفينة مفقودة قبالة جزر "البهاما"

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خفر السواحل الأمريكى يرجح غرق سفينة مفقودة قبالة جزر "البهاما" خفر السواحل الأمريكى يرجح غرق سفينة مفقودة قبالة جزر "البهاما"
رجح خفر السواحل الأمريكى يوم الاثنين، أن سفينة الشحن "إلفارو" التى فقدت الأسبوع الماضى وعلى متنها 33 شخصا، غرقت خلال الطقس السىء الذى صاحب الإعصار جواكين.

وقال كابتن مارك فيدور المسئول، عن الاستجابة فى لواء خفر السواحل السابع فى مؤتمر صحفى فى ميامى، إنه "استنادا إلى كل الحقائق نفترض أن السفينة غرقت ولكننا مازلنا نبحث عن ناجين".

يذكر أن فيدور مسئول عن جهود إنقاذ السفينة البالغ طولها 224 مترا والتى كانت تبحر فى طريقها من فلوريدا إلى بورتوريكو وعلى متنها طاقم من 33 شخصا. وكانت أخر مرة حدث فيها تواصل مع السفينة يوم الخميس الماضى فى الوقت الذى اشتدت فيه قوة الإعصار جواكين.

وأضاف فيدور: "لا نبحث الآن عن السفينة، ونركز بصورة أكبر فى بحثنا على (العثور) على أشخاص فى المياه.. و "نأمل فى أن نتمكن من العثور على ناجين".

وأسفرت عمليات البحث التى استخدم فيها السفن والطائرات وقبل ذلك خفر السواحل عن العثور على سترات وأطواق نجاة وحاويات وبقع نفطية فى المياه.

وأوضح فيدرو أن الاعصار جعل من المستحيل إطلاق عملية انقاذ حتى أول أمس السبت وأن الظروف المناخية حول جزر الباهاما استمرت فى إعاقة البحث حتى أمس.

ويجرى البحث فى منطقة مساحتها 240 ألف كيلو متر مربع وهو ما يعادل مساحة المملكة المتحدة.
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