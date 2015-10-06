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إسرائيل تهدم منزل فلسطينى نفذ هجومًا على كنيس العام الماضى

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إسرائيل تهدم منزل فلسطينى نفذ هجومًا على كنيس العام الماضى إسرائيل تهدم منزل فلسطينى نفذ هجومًا على كنيس العام الماضى
قامت قوات الاحتلال الإسرائيل، اليوم الثلاثاء بهدم منزل فلسطينى فى القدس الشرقية المحتلة شارك العام الماضى فى تنفيذ هجوم على كنيس فى القدس، عملا بسياسة "القبضة الحديدية" التى أعلنها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ضد الهجمات الفلسطينية، بحسب ما أفاد شهود.

وشاهد صحافى فى وكالة فرانس برس المنزل المهدوم، لغسان أبو جمل الذى نفذ مع ابن عمه عدى فى 18 من نوفمبر 2014 هجومًا على كنيس يهودى فى حى هار نوف فى القدس الغربية ما أدى إلى مقتل خمسة إسرائيليين قبل أن تقتلهما الشرطة الإسرائيلية.

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