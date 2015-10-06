مجلس الوزراء البحريني: المملكة نجحت باقتدار في تنظيم موسم الحج

أشاد مجلس الوزراء بمملكة البحرين بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في تنظيم شؤون الحج وبما تقدمه المملكة من إسهامات وأعمال كبيرة لتطوير المرافق والبنية التحتية في الحرمين الشريفين وتهيئة الإمكانيات والموارد لتوفير الراحة للحجيج وضمان أمنهم وسلامتهم في موسم الحج.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء البحريني التي عقدها صباح أمس في قصر القضيبية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس المجلس وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والتي أكد المجلس فيها على أن المملكة نجحت كالعادة بكل اقتدار في تنظيم موسم الحج، واصفاً من ينكر جهود المملكة بالجاحد.

كما استنكر مجلس الوزراء المزاعم التي حاولت إخراج بعض الحوادث المؤسفة التي وقعت في موسم الحج والتي لا تمت بصلة للأمور التنظيمية من سياقها للنيل من سمعة المملكة وإنكار جهودها الجبارة في إدارة شؤون الحج.