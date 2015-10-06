البسام: مبيعات المهرجان تجاوزت 240 مليون ريال

اكد المهندس عبدالعزيز بن عبدالله البسام رئيس بلدية محافظة عنيزة الشريك الرئيسي لمهرجان تمور عنيزة الحادى عشر ان فريق العمل فى المهرجان يعتز كثيرا بشهادة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم حين قال في ختام رعايته يوم التمور منتصف ذي القعدة الماضي (مهرجان تمور عنيزة إبداع وتميز بأسباب من الله ثم رجاله المخلصين) واضاف البسام فى حديثه ل"الرياض": انها شهادة تغني عن جميع الشهادات وتاج على رأس كل من تشرف بالعمل بمهرجان عنيزة الوطني للتمور.

وقال البسام: استكمالاً لنجاحات سابقة وبإذن الله الكريم ثم دعم صاحب السمو الملكي أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل آل سعود وتكاتف محبي عنيزة نجاحات لاحقة.. ودائمة. حقق (كالعادة) مهرجان عنيزة الوطني للتمور هذا العام1436ه تميزا للمهرجانات السابقة بإضافة إيجابية.

اذ أطلقت البلدية شعار الجودة أولاً.. ودائماً فأصبح شعار ومنهج بتطبيق الاشتراطات الصحية لجميع التمور الموردة بالمهرجان وكانت لجهود الزملاء والمشاركين الدور الفعال في ضمان الجودة وتوافق جميع الأنواع المباعة مما رفع نسبة الرواد للسوق بالتالي: كما تجاوزت المبيعات اليومية ما يقارب (450) طنا بقيمة إجمالية لفترة المهرجان مبلغ (240.000.000) ريال ضمن إحصائيات دقيقة بمتابعة يومية للحراك التجاري.

الى جانب تنوع المناشط من مشاركة فاعلة لشباب الأعمال وإقامة دورات معرض توعوي فاعل من مدرية الزراعة بعنيزة لنشر ثقافة ورعاية النخيل وتجنبها الآفات وسوسة النخيل وأساليب الري الحديث وكذلك التشديد على الرقابة والاختبارات لجميع التمور الموردة بمالا يقل عن 25 اختبارا لعدد أكثر من 460 عينة يوضح نسبة المبيدات والمواد العضوية..

كما تم استكمال المهرجان بنشرات للصناعات التحويلية للتمور بما ينوع الاستخدام ويوسع دائرة المستفيدين.

وكان للنقل البري لكافة مناطق المملكة والخليج خلال شركات متخصصة بالنقل بسيارات مخصصة للتبريد دافع أكبر لارتفاع نسبة المبيعات.

ونجاح مهرجان عنيزة الوطني للتمور هذا امتداداً لنجاح مهرجان مدينة بريدة للتمور وباقي محافظات المنطقة برعاية كريمة ومتابعة شخصية من سمو أمير المنطقة تحقيقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين في سبيل تحقيق الرفاهية للمواطنين وختاما أسأل الله الكريم لبلادنا الأمن والأمان بقيادة خادم الحرمين الشريفين..