العمليات الاستباقية الأمنية تؤكد عدم تأثر قوات الطوارئ بتكليفها في مهمة الحج

بارك اللواء ركن خالد بن قرار الحربي قائد قوات الطوارئ الخاصة نجاح خطط الحج والتي أوكلت للقوات في جميع المشاعر المقدسة وفي المدينة المنورة.

واثنى على الدور الانساني في تعامل القوات مع حجاج بيت الله الحرام والتي اتضحت لجميع المواطنين وقاصدي بيت الله الحرام والتي ليست بغريب على رجال القوات، فهم اشداء وقت الشدة ولينون وقت اللين.

جاء ذلك خلال إلقائه لكلمته في حفل المعايدة لقيادة قوات الطوارئ الخاصة، بحضور نائبه اللواء حامد بن رابع الطويرقي، إضافة إلى ضباط وأفراد قيادة القوات وقائد الشرطة العسكرية وضباطها وقائد قوة الطوارئ الخاصة بمنطقة الرياض وضباطها.

وأثنى اللواء الحربي في كلمته على عموم الضباط والافراد في جميع المحافظات وعلى الإنجازات الأمنية في العمليات الاستباقية في القبض على أعداء الاسلام من الخوارج ومن الفئات الباغية الإجرامية وبنفس الوقت الذي قامت به القوات في إدارة الحشود وتنظيم سير الحجيج وحفظ الامن والنظام في المشاعر المقدسة والمدينة المنورة.

وأكد أن ما قامت به القوات في مختلف المناطق بعمليات القبض الأمنية اتصفت بمهنية عالية في الاداء، هو دلالة- والحديث للواء الحربي- واضحة على انتظام سير العمل سواء من القوات المشاركة في مهمة الحج أو من القوات المنتشرة في بقية المحافظات -فلله الحمد والشكر- الجميع قام بدوره ولم تتأثر القوات بالنقص لتكليفها في مهمة الحج. ونقل قائد قوات الطوارئ الخاصة في كلمته سلام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وتهنئته لمنسوبي القوات بعيد الاضحى المبارك، كما نقل تهاني وشكرا لمدير الامن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج على الجهود المبذولة في موسم الحج. في ختام الكلمة دعا الجميع إلى التكاتف والعمل بيد واحدة وعدم ترك فرصه لأعداء الدين والوطن للنيل من تراب هذا البلد الشريف، كما دعا الله أن يحفظ لهذا الوطن قيادته.