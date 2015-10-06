أزمة مياه تظهر مجدداً في أحياء متفرقة بالطائف

عادت أزمة المياه للظهور مجدداً في بعض الأحياء السكنية بمحافظة الطائف، في الوقت الذي لم تنفع فيه تطمينات مسؤولي شركة المياه السابقة بأنه تم حل أزمة المياه في الطائف بشكلٍ جذري ونهائي، حيث شهدت مواقع "أشياب" الطائف كثافة كبيرة من تدفق المواطنين بعد انقطاع المياه عن منازلهم الذين اصطفوا في طوابير الانتظار للحصول على صهاريج المياه.

وشكا عدد من المواطنين عدم انتظام مواعيد تدفق المياه عبر الشبكة لعدد من الأحياء، وقال بعضهم: نسكن في أحد الأحياء القديمة في المحافظة ذات المباني القديمة التي لا تستوعب خزانات مياهها الأرضية الكمية الكافية للسكان وفق استهلاك الحياة اليومية فنضطر إلى أخذ المياه عن طريق الشراء.

وحسب إفادة بعض الأهالي في بعض الأحياء السكنية القديمة ان منازلهم ما تزال تعيش أزمة الحصول على المياه من جراء انقطاعها المتكرر، الأمر الذي دفعهم للاعتماد على جلب صهاريج الماء على حسابهم الخاص، مبدين تخوفهم من وقوع أزمة تشمل كل أحياء المدينة.

وأضاف المواطنون: "إن ضخ المياه يتوقف عن منازلهم لمدة قد تصل إلى عشرة أيام، ما يجعل مياه خزانات المنازل تنفد، فيضطرون لشراء الماء من (الأشياب) على حسابهم الخاص، خاصة في أحياء شهار والسحيلي والشهداء الجنوبية والشمالية والريان والشرقية ونخب وغيرها".

وكانت شركة المياه قد أكدت في أكثر من مرة أنها ستقوم بمعالجة الوضع إلا أن ذلك لم يتجسد على أرض الواقع، حيث يؤكد الأهالي أن لمحافظة الطائف موعدا مرتقبا مع أزمة الحصول على الماء، يظهر كل ثلاثة أشهر تقريباً، مما أدى إلى تصاعد حدة شكاواهم ومناشدتهم للمسؤولين بوضع حد حقيقي لمعالجة الأزمة.