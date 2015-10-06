«الغذاء والدواء» تنظم حفل معايدة لمنسوبيها

نظمت الهيئة العامة للغذاء والدواء حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك في مقرها الرئيس بالرياض وفروعها في مناطق المملكة بحضور الرئيس التنفيذي د. محمد بن عبدالرحمن المشعل.

كما حضر حفل المعايدة، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الغذاء د. صلاح الميمان، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء د. إبراهيم الجفالي، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية د. نزيه العثماني، ومساعد الرئيس التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات م. فلاح المطيري، والمديرين التنفيذيين لقطاعات الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، ورؤساء الأقسام ومنسوبي الهيئة.