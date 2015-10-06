أخبار عاجلة

أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

«الغذاء والدواء» تنظم حفل معايدة لمنسوبيها

Google+ Print
«الغذاء والدواء» تنظم حفل معايدة لمنسوبيها «الغذاء والدواء» تنظم حفل معايدة لمنسوبيها

    نظمت الهيئة العامة للغذاء والدواء حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك في مقرها الرئيس بالرياض وفروعها في مناطق المملكة بحضور الرئيس التنفيذي د. محمد بن عبدالرحمن المشعل.

كما حضر حفل المعايدة، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الغذاء د. صلاح الميمان، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء د. إبراهيم الجفالي، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية د. نزيه العثماني، ومساعد الرئيس التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات م. فلاح المطيري، والمديرين التنفيذيين لقطاعات الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، ورؤساء الأقسام ومنسوبي الهيئة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية