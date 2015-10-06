أخبار عاجلة

أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

سفارة خادم الحرمين في ماليزيا تحتفل باليوم الوطني

Google+ Print
سفارة خادم الحرمين في ماليزيا تحتفل باليوم الوطني سفارة خادم الحرمين في ماليزيا تحتفل باليوم الوطني

    أقامت سفارة خادم الحرمين في ماليزيا حفلا بفندق الماريوت في العاصمة كوالالمبور بمناسبة اليوم الوطني السعودي ال 85. حضر الحفل جمع كبير من الشخصيات السياسية الماليزية وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي يتقدمهم وزير الشؤون الاسلامية ونائب وزير الخارجية الماليزيان.

وكان في استقبال الضيوف السفير فهد بن عبدالله الرشيد والقائم بالاعمال محمد الشعلان والملحق العسكري العقيد البحري الركن حسين بن عبدالرحمن القميع والملحق الثقافي الدكتور زايد الحارثي والملحق الديني الدكتور عبدالرحمن البليهي والملحق التجاري خالد حلواني ومدير مكتب الخطوط فواز الحازمي وأعضاء السفارة والمكاتب التابعة لها.

وقد ألقى السفير كلمة هنأ فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد. كما رحب فيها بضيف الشرف وكبار الضيوف وشكرهم على تشريفهم الحفل.. كما حضر الحفل عدد كبير من المواطنين السعوديين والطلبة الدارسين في الجامعات الماليزية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020