سفارة خادم الحرمين في ماليزيا تحتفل باليوم الوطني

أقامت سفارة خادم الحرمين في ماليزيا حفلا بفندق الماريوت في العاصمة كوالالمبور بمناسبة اليوم الوطني السعودي ال 85. حضر الحفل جمع كبير من الشخصيات السياسية الماليزية وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي يتقدمهم وزير الشؤون الاسلامية ونائب وزير الخارجية الماليزيان.

وكان في استقبال الضيوف السفير فهد بن عبدالله الرشيد والقائم بالاعمال محمد الشعلان والملحق العسكري العقيد البحري الركن حسين بن عبدالرحمن القميع والملحق الثقافي الدكتور زايد الحارثي والملحق الديني الدكتور عبدالرحمن البليهي والملحق التجاري خالد حلواني ومدير مكتب الخطوط السعودية فواز الحازمي وأعضاء السفارة والمكاتب التابعة لها.

وقد ألقى السفير كلمة هنأ فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد. كما رحب فيها بضيف الشرف وكبار الضيوف وشكرهم على تشريفهم الحفل.. كما حضر الحفل عدد كبير من المواطنين السعوديين والطلبة الدارسين في الجامعات الماليزية.